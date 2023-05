Der CEO von MindBio Therapeutics demonstriert, wie man mit 1 Million Mikrodosen LSD Depressionen möglicherweise erfolgreich behandeln kann

- MindBio stellt die größte Sammlung für biometrische, physiologische und psychometrische Daten aus klinischen Studien zur Mikrodosierung in einer Big-Data-Umgebung zusammen

Vancouver, British Columbia, den 30. Mai 2023 / IRW-Press / Justin Hanka, der CEO von MindBio Therapeutics Corp. (CSE: MBIO); (Frankfurt: WF6) (das „Unternehmen“ oder „MindBio“), demonstriert, wie mit einer Million Mikrodosen LSD möglicherweise Zehntausende von Patienten, die unter Depressionen leiden, erfolgreich behandelt werden könnten.

Alle pharmazeutischen Arzneimittel müssen nach den Standards der Guten Herstellungspraxis (GMP) hergestellt werden. Nach diesen Standards sind die Hersteller verpflichtet sicherzustellen, dass ihre Produkte rückverfolgbar, sicher, rein und für den menschlichen Verzehr geeignet und wirksam sind. Der CEO von MindBio hat dem kanadischen Hersteller des Unternehmens, der von der kanadischen Regierung eine vollständige Lizenz für die Herstellung von LSD in GMP-Qualität für den Einsatz in der Pharmabranche erhalten hat, vor kurzem einen Besuch abgestattet. Zum Zeitpunkt des Besuchs hatte der Hersteller gerade das LSD fertiggestellt, das für die Lieferung an MindBio für den Einsatz in den klinischen Phase-2-Studien des Unternehmens vorgesehen war.

Das LSD in GMP-Qualität, das in diesen Glasbehältern zu sehen ist, wird zur Herstellung einer neuartigen sublingualen Formulierung für die Mikrodosierung von LSD verwendet, mit der die Patienten ihre Mikrodosis selbst titrieren können. Die Formulierung ist lange lagerfähig und kann bei den Patienten zuhause gelagert und verwendet werden.

Der auch an der Firmengründung beteiligte Chief Executive Officer inspiziert das LSD in GMP-Qualität, das in MindBios klinischen Phase-2-Studien zur Mikrodosierung verwendet werden soll.

MindBio kann mit Freude berichten, dass das LSD in GMP-Qualität über eine sichere Lieferkette mit lückenloser Rückverfolgung wohlbehalten in unserem Labor angelangt ist und nun in den beiden klinischen Phase-2-Studien verwendet wird.