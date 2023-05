Versteckte Talente oder Blender? - Dominik Roth verrät, wie Unternehmen die wahren Fähigkeiten von Bewerbern erkennen können (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Dominik Roth ist Headhunter und Partner bei der global führendenPersonalberatung Mercuri Urval, die auf die Vermittlung und Potenzialbeurteilungvon Führungskräften spezialisiert ist. Er hat sich der Aufgabe verschrieben,Technologieführer aus dem industriellen Mittelstand und Hidden Champions in denBereichen Headhunting und Management-Diagnostik zu unterstützen. Hier erfahrenSie, wie Unternehmen die wahren Talente unter ihren Bewerbern erkennen und sodie richtigen Kandidaten für sich auswählen können.Einen neuen Bewerber einschätzen zu können, gehört zu den wichtigsten Aufgabenvon Personalern und Geschäftsführern. Doch der klassische Lebenslauf ist wenigverlässlich, schließlich kann er geschönt werden und besitzt als reinesSchriftstück wenig Vorhersagekraft für die Performance im kommenden Job. "Papierist geduldig. Ebenso ist ein unstrukturiertes Interview nicht sehr valide, dennes birgt die Gefahren in Form von Bias, also Wahrnehmungsverzerrungen undFehleinschätzungen. Stattdessen sollten Unternehmen sich eines strukturiertenAuswahlprozesses bedienen", erklärt auch Dominik Roth. Der Headhunter undPartner bei Mercuri Urval vermittelt täglich Führungskräfte an gefragteUnternehmen und weiß damit genau, worauf es in heutigen Recruiting-Prozessen zuachten gilt. Wie Unternehmen eingehende Bewerbungen richtig bewerten und sotalentierte Kandidaten von sogenannten Blendern unterscheiden können, hatDominik Roth im Folgenden zusammengefasst.1. Track Record prüfenBei der Einschätzung eines Kandidaten geht es nicht nur darum, seine Erfahrungenabzufragen. In Lebenslauf und biografischen Angaben finden sich meist nurAngaben dazu, "was" der Bewerber getan hat, jedoch nicht "wie". Unternehmen aufder Suche nach Führungskräften sollten daher gezielt den Track Record desBewerbers erfragen. Dabei wird der Kandidat nach konkreten Erfolgen aus derVergangenheit befragt, die er nachweislich durch Ergebnisse belegen und hierzudie dabei verfolgten Handlungsstrategien darstellen kann. Dabei kann derPersonaler zum Beispiel nach der sogenannten Critical Incident Method vorgehen:Der Bewerber wird direkt nach kritischen Situationen aus seiner letztenBerufsstation gefragt, die für den Job relevant sein könnten. So erhält derKandidat nicht nur die Gelegenheit, seine Kenntnisse und Fähigkeiten unterBeweis zu stellen, sondern gibt auch Auskunft zu ganz konkreten Ergebnissen undseiner Arbeitsweise.2. Referenzen einholenZudem ist es immer eine gute Idee, sich solche und andere Angaben auch von einemDritten belegen zu lassen. Selbstbehauptungen sind oft geschönt, was nicht