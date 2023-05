NIVEA setzt mit seiner aus 5 Folgen bestehenden Reihe „Skin Out Loud" ein mutiges Beispiel für das Feiern der (Haut-)Vielfalt.

Die Serie wird von einer internationalen Besetzung präsentiert, darunter Leni Bolt aus der Netflix-Serie „Queer Eye", Brigiding aus dem „Drag Race"-Franchise und TV-Moderatorin Milka Loff Fernandes.

Die bunte Mischung aus Hautkompetenz und Praxiserfahrung ist unter Instagram, TikTok, YouTube und Spotify zu finden.

HAMBURG, Deutschland, 30. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Als Hautexpertenmarke möchte NIVEA, dass die Menschen wissen: Jedes Hautgefühl ist gleichgestellt. Unsere Haut ist ein wichtiger Bestandteil unserer Identität und allzu oft werden wir von anderen danach beurteilt. Jede Haut hat das Potenzial, gesund und schön zu sein, unabhängig von ethnischer Herkunft, Alter oder Geschlecht. Um laut und stolz auf die Hautvielfalt zu sein, hat NIVEA die Serie „Skin Out Loud" auf den Markt gebracht. In offenen und authentischen Gesprächen wird gezeigt, dass Hautpflege nicht nur oberflächlich ist, sondern tief in unserem Identitätsgefühl und Selbstvertrauen verwurzelt ist.

Aber wer eignet sich beim einem solchen Projekt am besten? Echte Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen und mit echten Hauterlebnissen, die über Themen wie Alterung, Identität, Selbstvertrauen und die Rituale zur Hautpflege diskutieren. Die Serie bietet eine vielfältige Besetzung von Moderatorinnen und Moderatoren, darunter Brigiding von RuPauls „Drag Race Philippines", Zithobe Macheli, Skinfluencerin aus Südafrika, Jessica Vander Leahy, australisches Model und Autorin, und Leni Bolt, nicht-binäre Transgender-Moderatorin von „Queer Eye Germany" auf Netflix.

Mit ihren Gästen, dem Para-Athleten Brandon Beack, Gené Watkins, Shamyra Moodley und dem Reise-Influencer-Paar Gizem Çobanoğlu und Salim Ahmedov, sprechen sie über ihre Hauterfahrungen, die die wesentliche Bedeutung von Hautpflege verdeutlichen. Im Laufe der fünf Folgen reicht das Gespräch von kurzlebigen Hautpflegetrends bis hin zu Hautrepräsentation und alles dazwischen – immer authentisch, unkompliziert und loud. Es ist eine bunte Mischung aus Hautexpertise und Anekdoten aus der Praxis für alle, die Hautpflege lieben oder sich einfach inspirieren lassen möchten.