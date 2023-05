Bereits am Freitag hatte die Wall Street einen Deal zur US-Schuldenobergrenze eingepreist - nach der Einigung von Biden und McCarthy am langen Wochenende ging die Rally heute dann zunächst weiter, vor allem auch getrieben von dem erneuten Nvidia-Hype, der den Nasdaq nach oben trieb. Aber der Nasdaq ist heute (bisher) der einzige Index mit Gewinnen - warum steigen die anderen Indizes nicht, wenn das Schulden-Problem doch gelöst zu sein scheint? Der Grund könnte sein, dass es eben noch nicht gelöst ist. Denn immer mehr US-Republikaner sprechen sich gegen den Deal aus, darunter so prominente wie Ron Desantis - mit dem Argument, dass damit die Verschuldung der USA weiter ausufern würde (was sachlich ja zweifellos richtig ist). Reicht es also für den Deal? Einige Republikaner drohen mit einer "nuklearen Option"..

Hinweise aus Video:

1. Goldpreis nervös – Risk On startet? Warum das riskant sein kann

2. US-Schuldenobergrenze: So geht es jetzt weiter

Das Video "Wall Street-Rally verfrüht, weil Republikaner Schuldenobergenze-Deal killen?" sehen Sie hier..