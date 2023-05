Sky stellt drei lineare Sender ein - auch Sky Comedy

"Das Mediennutzungsverhalten unserer Zuschauer hat sich stark verändert", hieß es in der Mitteilung konkret zu Sky Comedy. "Und sie schauen insbesondere Comedy-Inhalte vornehmlich flexibel per Abruf über Sky Q oder Wow. Infolgedessen stellen wir den linearen Comedy-Sender ein." Für Comedy-Fans ändere sich nichts. Ein "besonders reichhaltiges Comedy-Angebot" gebe es auf Sky Q und Wow.

Ausgewählte Inhalte seien weiterhin linear auf beliebten Sendern wie Sky 1 oder Sky Atlantic zu finden. Die zweite Staffel von "And Just Like That", die im Juni startet, werde weiterhin sowohl linear auf Sky Atlantic wie auch on Demand via Sky Q und Wow zu sehen sein.

Was Spiegel Geschichte und Curiosity TV angeht, verwies der Anbieter auf Sky Documentaries und die Partnerschaft mit dem History Channel./bok/DP/stw

