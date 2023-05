TORONTO, 30. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (the „ Company " or „ Valour ") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Brücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten, dem Web3 und dem dezentralen Finanzwesen schlägt, gab heute die Erweiterung einer bestehenden Partnerschaft mit Autostock, einer schwedischen Handelsplattform, bekannt, um eine neue automatisierte Handelsstrategie einzuführen.

Autostock AB ist eine schwedische Analyse-/Handelsplattform, die exklusiv mit der Nordnet Bank verbunden ist und fortschrittliche technische Analysemethoden, automatisierte Handelsmöglichkeiten und algorithmische Strategien anbietet. Die neue Strategie, Coinbot Zero STEP, wird in den Positionen ein- und aussteigen, um dem Anleger einen besseren durchschnittlichen Anschaffungswert zu bieten.

„Nach dem großen Erfolg unserer derzeitigen Strategien freuen wir uns, den weiteren Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Autostock bekannt zu geben", sagte Johanna Belitz, Valour Head of Sales für Frankreich und die nordischen Länder. „Coinbot Zero STEP zeichnet sich dadurch aus, dass es automatisierte Handelsmöglichkeiten nicht nur mit Bitcoin und Ethereum, sondern auch mit anderen Krypto-Assets aus Valours Produktpalette bietet. Mit bemerkenswerter Effizienz ermöglicht dies den Anlegern, ihr Engagement in einer breiten Palette von Basiswerten zu automatisieren, einschließlich Solana oder Cardano.""

„Die Leistung von automatisierten Strategien für digitale Vermögenswerte ist besonders beeindruckend", so Rikard Nilsson, CEO von Autostock. „Mit Coinbot Zero STEP entscheiden wir uns für eine Risikostreuung durch die Nutzung mehrerer Kryptowährungen, was dem Anleger zugutekommt und die Aktivität der Benutzer erhöht. Darüber hinaus nutzt die STEP-Strategie Zeiten mit schwächerem Momentum, indem sie eine Verkaufsbedingung anwendet, die auf der Preisbildung beruht. Durch die Automatisierung von Handelsentscheidungen auf der Grundlage empirisch abgeleiteter Algorithmen wird der Einfluss psychologischer Faktoren, die andernfalls die Handelsentscheidungen beeinflussen könnten, wirksam abgeschwächt."