Pettenon Cosmetics strafft Produktentwicklung mit Centric PLM

Campbell, Kalif. (ots/PRNewswire) - Führende italienische Kosmetikmarke arbeitet

mit Centric Software zusammen, um die Zusammenarbeit zu verbessern, die

Produktivität zu steigern und das Time-to-Market zu verkürzen



Der führende italienische Kosmetikkonzern Pettenon Cosmetics S.p.A. S.B. nutzt

nun die Product Lifecycle Management (PLM)-Lösung von Centric Software®. Centric

Software (https://www2.centricsoftware.com/l/35842/2023-05-26/wbdbmy) bietet die

innovativsten Unternehmenslösungen für die Planung, das Design, die Entwicklung,

Beschaffung, Preisgestaltung und den Verkauf von Produkten wie Bekleidung,

Schuhen, Sportartikeln, Möbeln, Kosmetik und Körperpflege, Lebensmitteln und

Getränken sowie Deko- und Luxusartikeln, um strategische und operative Ziele der

digitalen Transformation zu erreichen.





Seit über 70 Jahren steht Pettenon Cosmetics S.p.A. S.B. in Italien und im Restder Welt für hochwertige professionelle Haarpflege. Die exklusiven Produktelassen sich auf die besonderen Marktanforderungen abstimmen und sind fürverschiedene Haartypen und -arten geeignet. Pettenon Cosmetics S.p.A. S.B.verfügt über ein beeindruckendes Vertriebsnetzwerk in 91 Ländern und produzierttäglich 170.000 Artikel, darunter Shampoos, Masken, Stylingprodukte,Wasserstoffperoxid und andere technische Produkte.Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ethisch korrekte und nachhaltigeKosmetikprodukte zu entwickeln, die einen maximalen Nutzen für die Anwenderbieten. Das Engagement für verantwortungsvolles, nachhaltiges und transparentesHandeln spiegelt sich in der Tatsache wider, dass Pettenon Cosmetics S.p.A. S.B.in Italien 2021 offiziell als "Società Benefit" anerkannt wurde.Der langjährige Erfolg von des Unternehmens ist auf das Engagement für dreistrategische Säulen zurückzuführen: Innovation, Digitalisierung undNachhaltigkeit. 2022 erkannte Pettenon Cosmetics S.p.A. S.B., dass es eine neuedigitale Lösung brauchte, um seinen Wettbewerbsvorteil und sein Engagement fürdie drei Säulen zu stärken."Die Teams verschwendeten wertvolle Zeit mit der manuellen Dateneingabe. Dasführte natürlich auch zu Fehlern", erklärt Giulio Pistolato, CIO von PettenonCosmetics S.p.A. S.B. "Wir sahen die Möglichkeit, Daten zu optimieren undAufgaben zu automatisieren, um unsere Teams zu unterstützen, die Produktivitätzu steigern und die Kosten zu senken."Nach einer umfassenden internen Prozessanalyse und der Bewertung potenziellerLösungen entschied sich Pettenon Cosmetics S.p.A. S.B. schließlich für CentricCosmetics and Personal Care PLM(https://www.centricsoftware.com/de/cosmetics-personal-care/) , um die Zielehinsichtlich der digitalen Transformation zu unterstützen."Die Wahl fiel auf Centric PLM®, weil das Tool unsere Anforderungen erfüllte undzu den besten Lösungen in der Branche zählt", so Pistolato. "Das zentraleRepository von Centric PLM und die Fähigkeit, die Effizienz zu steigern, dasFehlerrisiko zu verringern und die Einhaltung von Sicherheits- undUmweltstandards zu gewährleisten, führen letztendlich zu einer besserenProduktqualität und einem kürzeren Time-to-Market."