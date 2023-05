LILYSILK glänzt an Prominenten bei den Filmfestspielen von Cannes 2023

NEW YORK, 30. Mai 2023 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, sorgt weiterhin für Aufsehen in der Modewelt, denn ihre Glossy Silk Mini Robes standen bei den Filmfestspielen von Cannes 2023, die vom 17. bis 27. Mai stattfanden, im Rampenlicht. Namhafte Prominente haben sich für die Verlockungen von LILYSILK entschieden und sich während des berühmtesten Filmfestivals der Welt mit den Glossy Silk Mini Robes geschmückt.

Das amerikanische Supermodel und TV-Persönlichkeit Gigi Hadid wurde vor kurzem auf einer Reihe von Bildern auf Instagram gesichtet, auf denen sie in der Robe zu sehen war, während sie sich auf die Filmfestspiele von Cannes vorbereitete. Die atemberaubenden Bilder fangen ihre Anwesenheit auf einem Balkon vor der Kulisse eines malerischen Meerblicks ein. Auch die italienische Schauspielerin Simona Tabasco, bekannt durch ihre Rolle in der HBO-Serie The White Lotus, postete ein kurzes Video auf Instagram, in dem sie die luxuriöse LILYSILK-Robe trug, während sie sich auf den roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes vorbereitete. Das Video wurde auch in der Zeitschrift Vanity Fair veröffentlicht.