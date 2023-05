Golden Tag erhält Genehmigung des mexikanischen Kartellamtes und informiert über den aktuellen Stand der Übernahme von La Parrilla

Toronto, Ontario, 30. Mai 2023 / IRW-Press / Golden Tag Resources Ltd. („Golden Tag“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: GOG) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 25. Mai 2023 vom mexikanischen Kartellamt, der Comisión Federal de Competencia Económica („COFECE“), die Genehmigung für die zuvor angekündigte Übernahme des Silberminenkomplexes La Parrilla („La Parrilla“) erhalten hat (die „Transaktion“).

Darüber hinaus haben Golden Tag und First Majestic Silver Corp. („First Majestic“) den Kaufvertrag vom 7. Dezember 2022 geändert, um den erforderlichen Mindestbetrag der Finanzierung von Golden Tag von 9 Millionen Dollar auf 7,2 Millionen Dollar zu reduzieren.

Wie bereits bekannt gegeben, hat Golden Tag zwei Tranchen seiner nicht vermittelten Privatplatzierung mit Zeichnungseingängen im Wert von insgesamt 6,9 Millionen Dollar abgeschlossen. Das Unternehmen hat weitere Zeichnungszusagen erhalten, die zusammen mit den ersten beiden Tranchen einen Wert von insgesamt mehr als 7,2 Millionen Dollar haben.

Der Abschluss der geplanten Transaktion ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Zustimmung der Aktionäre von Golden Tag zur Schaffung einer neuen Kontrollperson (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Statuten der TSXV), den Abschluss der Privatplatzierung und den Erhalt aller zutreffenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich jener der TSXV. Weitere Einzelheiten zur Transaktion entnehmen Sie bitte dem Kaufvertrag (Asset Purchase Agreement) vom 7. Dezember 2022, der unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens zu finden ist.

Der mexikanische Senat hat vor kurzem Reformen des Bergbaugesetzes verabschiedet, die am 9. Mai 2023 in Kraft traten; die Durchführungsbestimmungen wurden jedoch noch nicht festgelegt. Golden Tag und First Majestic beobachten diese Entwicklung im Zusammenhang mit der Transaktion.

Über Golden Tag Resources

