Moolec Science stellt aktuelle Unternehmensnachrichten für das dritte Quartal 2023 vor

LUXEMBURG / ACCESSWIRE / 30. Mai 2023 / Moolec Science SA (NASDAQ:MLEC), ein wissenschaftlich orientiertes Unternehmen für Lebensmittelzutaten, das sich auf die Produktion von tierischen Proteinen in Pflanzen durch Molecular Farming konzentriert, meldete heute aktuelle Nachrichten aus dem Unternehmen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023, das zum 31. März 2023 abgeschlossen wurde.

Im Folgenden die wichtigsten neuesten Nachrichten aus dem Unternehmen:

- Am 3. Januar nahm das Unternehmen den Handel an der Nasdaq unter dem Tickersymbol „MLEC“ für die Stammaktien und unter dem Tickersymbol „MLECW“ für die Warrants des Unternehmens auf.

- Das Vorankommen bei F&E und den aufsichtsrechtlichen Genehmigungen ist auf Kurs:

Fleischersatz (YEEA) kam in den F&E-Stadien voran, und es wurden erfolgreich neue Fleischproteine exprimiert.

Die Pipeline der Fleischersatz-Produkte machte erhebliche wissenschaftliche Fortschritte bei der Produktion tierischer Proteine in pflanzlichen Wirten.

Die aufsichtsrechtliche Genehmigung von USDA-APHIS für Färberdistel-Pflanzen mit molekularer Gamma-Linolensäure (GLA) ging ein.

Die Multiplikation von molekularem Färberdistel-Saatgut ist auf der Basis der internen Unternehmensplanung auf Kurs. Die Expressionsrate von GLA lag bei ungefähr 60 %, 10 % über den Erwartungen.

- Integration von vor- und nachgelagerten Kapazitäten:

Moolec erwarb Kapazitäten für pflanzliche Zutaten zur Konsolidierung der Technologie des Molecular Farming.

Das Unternehmen unterzeichnete vor kurzem eine Absichtserklärung mit Bioceres Crop Solutions (NASDAQ: BIOX) für bis zu 20.000 Tonnen nachhaltiger HB4-Sojabohnen als Betriebskapital, das innerhalb von drei Jahren mit Stammaktien oder in bar zu zahlen ist.

„Wir freuen uns sehr, den Markt zum ersten Mal als börsennotiertes Unternehmen zu informieren: als das zukunftsweisende Food-Biotech-Unternehmen im Molecular Farming an öffentlichen Märkten. Ich möchte unserem gesamten Team für sein unerschütterliches Engagement beim Aufbau einer neuen Kategorie in der Lebensmittelindustrie danken. Wir freuen uns auf unseren weiteren Weg, auf dem wir ein resilienteres und nachhaltigeres Lebensmittelsystem um unseres Planeten willen aufbauen werden“, erklärte Gaston Paladini, der Chief Executive Officer, Chairman und Mitbegründer von Moolec Science. „Wir haben in einer sehr kurzen Zeitspanne sehr wichtige wissenschaftliche, betriebliche und aufsichtsrechtliche Meilensteine sowie geschäftliche und finanzielle Fortschritte erreicht. Ich bin stolz auf das Team von Moolec, die Moolers!“, fügte er hinzu.