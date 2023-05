STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Kosovo:

"Eine Versöhnungsmission geht in den Flammen der Molotowcocktails auf. Erst vor zwei Monaten hatte die EU hoffnungsfroh einen Deal zur Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Kosovo und Serbien verkündet. Doch der von Brüssel mit viel Aufwand seit 2011 moderierte Nachbarschaftsdialog der unwilligen Nachbarn ist in seiner bisherigen Form gescheitert. Einerseits hat Serbien an einer Normalisierung der labilen Nachbarschaftsehe kein Interesse, da diese einer faktischen Anerkennung der abgelehnten Eigenstaatlichkeit der Ex-Provinz gleichkommen würde. Andererseits erschwert es die auf beiden Seiten ausgebliebene Aufarbeitung der eigenen Kriegsvergangenheit auch Pristina, die Interessen der schrumpfenden Minderheit der Kosovo-Serben zu respektieren. Allein aus geopolitischem Eigeninteresse kann der Westen die Dauerstreithähne kaum sich selbst überlassen. Doch gutes Zureden allein genügt nicht. Eine härtere Gangart seitens Brüssel ist unumgänglich."/DP/jha