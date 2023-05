Wirtschaft Google fordert Regeln für Künstliche Intelligenz

Mountain View (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende des US-Internetkonzerns Google, Sundar Pichai, fordert klare Regeln für Künstliche Intelligenz (KI). Der Gesetzgeber müsse aber aufpassen, diese Schlüsseltechnologie nicht zu stark einzuschränken und damit neue Wohlstandsmöglichkeiten zu gefährden, sagte Pichai der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".



KI sei zu wichtig, "um sie nicht zu regulieren - und zu wichtig, um sie nicht gut zu regulieren". Gegenwärtig arbeitet die EU an einem umfassenden Regelwerk für die KI ("AI Act"), in dem es etwa darum geht, mögliche Anwendungen in verschiedene Risikoklassen einzuteilen, die rechtlich unterschiedlichen Anforderungen unterliegen sollen. Wichtig sei es, sicherzustellen, dass der "geschaffene Rahmen Experimente und Innovationen zulässt", sagte Pichai, der gerade mehrere europäische Länder bereiste und in Deutschland unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) getroffen hat.