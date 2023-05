DAX – kann sich wieder stabilisieren

Also doch nicht alles so schlecht wie es scheint. Kaum wurde für Deutschland eine Rezession ausgerufen, konnte sich der DAX wieder stabilisieren und in den Bereich des alten Widerstands zurücklaufen. Damit konnte zunächst verhindert werden, dass ein neuer Abwärtstrend etabliert wird. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und geben keine Hinweise auf die weitere Entwicklung. Durch den Feiertag in dieser Woche sind die Umsätze auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Saisonalität spricht weiterhin für eine positive Entwicklung in den kommenden Wochen. Ob dies für einen Ausbruch über das jüngste Rekordhoch ausreicht ist derzeit aber fraglich.

