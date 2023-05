DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen ist gesunken, bleibt aber auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Im Mai seien die Verbraucherpreise 5,7 Prozent höher gewesen als im Vorjahresmonat, teilte das Landesstatistikamt am Mittwoch mit. Im April hatte der Wert 6,7 Prozent betragen und im Februar 8,5 Prozent. Ein Grund für die im Mai gesunkene Teuerungsrate ist die Einführung des Deutschlandtickets, wodurch viele Menschen für das Pendeln zur Arbeit und andere Fahrten weniger Geld ausgeben. Lebensmittel verteuerten sich um 15,4 Prozent. Butter wurde aber billiger./wdw/DP/bgf

Inflation in Nordrhein-Westfalen schwächt sich ab

