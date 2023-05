Criteo wählt Adcore als bevorzugten Partner in Israel

TORONTO, ON / 30. Mai 2023 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ)(TSX:ADCO-WT), eine führende Plattform zur Verwaltung und Automatisierung von E-Commerce-Werbung, die digitales Marketing auf mühelose und zugängliche Weise ermöglicht ("Effortless Marketing"), und Criteo S.A., das Unternehmen für Handelsmedien, vereinen ihre Stärken, um ihr Wachstum zu beschleunigen und die Marktpräsenz von Criteo zu erweitern.

Adcore wurde zum bevorzugten Partner von Criteo in Israel ernannt und hat die Aufgabe, die innovativen Lösungen von Criteo sowohl an bestehende Kunden als auch an neue Werbetreibende und Agenturen zu liefern. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es Adcore, seine Reichweite zu vergrößern und die innovativen Lösungen von Criteo auf neue Mitarbeiter auszudehnen, die die Vorteile der Zusammenarbeit mit Criteo noch nicht kennen.

Die Commerce Media Platform von Criteo wurde entwickelt, um Vermarktern und Medieninhabern direkten Zugang zu kommerziellen Zielgruppen im offenen Internet zu ermöglichen. Durch die Verbindung von First-Party-Daten von Vermarktern und Medieneigentümern über sein riesiges Netzwerk ermöglicht Criteo nahtlose Audience-First-Werbelösungen entlang der gesamten Lieferkette.

Mit seinem neuen Status als bevorzugter Partner von Criteo ist Adcore in der Lage, bedeutende Fortschritte in der digitalen Werbelandschaft zu machen. Diese Partnerschaft, zusammen mit anderen strategischen Allianzen, zementiert Adcores Position als wichtiger Akteur im Medienbereich. Durch den Zusammenschluss mit Criteo, einer prominenten Commerce Media Plattform, will Adcore sein Wachstum und die Ausweitung seines Marktanteils vorantreiben und bietet sein umfangreiches regionales Fachwissen an, um die innovativen Lösungen von Criteo einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Omri Brill, CEO von Adcore, kommentiert: "Unsere Allianz mit Criteo ist eine spannende Entwicklung. Adcores umfangreiche Erfahrung in der Betreuung von Kunden in dieser Region, gepaart mit unserem profunden Verständnis der Marktdynamik, wird sich zweifellos als vorteilhaft für unseren gesamten Kundenstamm erweisen. Die Zusammenarbeit mit Criteo ermöglicht es uns auch, unsere Reichweite zu erweitern und eine Reihe neuer Unternehmen zu bedienen - eine Gelegenheit, für die wir sehr dankbar sind. Ich bin absolut zuversichtlich, dass dieses Unterfangen für unsere Partner, Kunden und Stakeholder gleichermaßen erhebliche Vorteile bringen wird."