Gold kann zulegen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

London liefert der Ukraine Langstreckenraketen, mit denen der Krieg auf Russland ausgeweitet werden kann.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 58.966 Euro/kg, Vortag 58.288 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verbessert sich (aktueller Preis 23,30 $/oz, Vortag 22,97 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 1.017 $/oz, Vortag 1.026 $/oz). Palladium zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 1.388 $/oz, Vortag 1.398 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 73,43 $/barrel, Vortag 76,34 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,5 % auf 417,82 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 0,7 % auf 386,17 $. Bei den Standardwerten gibt B2 Gold 2,4 % nach. Endeavour kann sich 1,6 % befestigen. Bei den kleineren Werten fallen Monument 11,1 %, Chesapeake 7,5 % und Orla 6,0 %. Belo Sun können 8,3 %, GoldMining 6,9 % und Centerra 6,7 % zulegen. Bei den Silberwerten verbessern sich Aya 4,4 %, New Pacific 4,1 % und Impact 3,6 %. Minaurum fallen 12,9 %, Metallic 8,1 % und Gatos 7,7 %.