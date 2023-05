EcoFlow bringt PowerStream, das erste intelligente Balkonkraft werk mit portabler Powerstation, auf dem Markt, das Haushalte auch nachts mit Strom versorgt

Ebenfalls neu und perfekt kombinierbar: Tragbare Stromstation DELTA 2 Max und PowerStream spielen gemeinsam ihre Stärke aus

Düsseldorf wird zum Zentrum nachhaltiger Energie: EcoFlow eröffnet EU-Zentrale inklusive erstem europäischem Showroom im Medienhafen

DÜSSELDORF, Deutschland, 31. Mai 2023 /PRNewswire/ -- EcoFlow, ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen, hat mit der Einführung seiner neuesten Innovation einen weiteren Meilenstein erreicht: EcoFlow PowerStream, das weltweit erste intelligente Balkonkraftwerk mit tragbarem Stromspeicher, versorgt Haushalte auch nachts mit Strom. Das zukunftsweisende System ermöglicht es Nutzern, rund um die Uhr auf Solarenergie zuzugreifen und gleichzeitig ihre Energierechnung zu senken. Auch im Falle eines Stromausfalls sind Bewohner auf der sicheren Seite, denn PowerStream bietet eine zuverlässige Notstromversorgung.

Anlässlich der Eröffnung seiner EU-Zentrale in Düsseldorf präsentiert EcoFlow auch seinen ersten europäischen Showroom. Auf der im gleichen Bürokomplex beheimateten Ausstellungsfläche werden PowerStream und andere EcoFlow-Innovationen gezeigt. Mit über 2,5 Millionen Nutzern weltweit hat sich EcoFlow als führendes Unternehmen in der Branche für tragbare Stromversorgung etabliert. Mit dem innovativen Balkonkraftwerk PowerStream expandiert der Tech-Konzern nun in den Markt für private Solarbatterielösungen. Damit reagiert der Energiespezialist auf die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und zuverlässigen Energielösungen, auf die sich Eigentümer und Mieter von Wohnimmobilien verlassen können.

„Solarbatterielösungen für den Hausgebrauch sind in Zeiten häufiger Energiekrisen zu einem entscheidenden Bedürfnis geworden – und das hat uns zu EcoFlow PowerStream inspiriert", sagte Magda Teresa Partyka, Communications Manager Europe bei EcoFlow. „EcoFlow setzt sich für eine Zukunft ein, in der jeder für seine Familie sorgen und Klimakatastrophen, alternden Stromnetzen sowie steigenden Energierechnungen entgegenwirken kann. Und PowerStream ist unser erster Schritt in diese Zukunft."