Barceló Hotel Group entscheidet sich für Uberall zur globalen Verbesserung ihrer hybriden Customer Journey

BERLIN und MADRID, 31. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Barceló Hotel Group , die Hotelsparte der Barceló-Unternehmensgruppe mit mehr als 190 Vier- und Fünf-Sterne-Stadt- und Ferienhotels in 26 Ländern, hat Uberall , die führende digitale Marketingplattform, mit der Verwaltung ihrer globalen Online-Präsenz beauftragt.

Barceló Hotel Group und Uberall gehen eine Partnerschaft ein, um reibungslose Online- und Offline-Erlebnisse an über 190 Standorten in 26 Ländern zu bieten

Die Barceló Hotel Group wechselte von Yext zu Uberall, um die Online-Sichtbarkeit ihrer Standorte zu maximieren und Kund:innen ihre Hotelangebote besser zu präsentieren. Nach nur wenigen Monaten hat die Barceló Hotel Group ihre Google-Unternehmensprofile um 210 neue Hotelattribute erweitert, die hundertprozentige Vollständigkeit ihrer Profile erreicht und alle Duplikate entfernt. Mit der verbesserten lokalen Suchmaschinenoptimierung konnte das Unternehmen innerhalb der ersten acht Monate nach Implementierung seinen Umsatz um 56,47 Prozent steigern.

„Wir sind begeistert von den Ergebnissen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Uberall", sagt Alberto Rodriguez Camara , Global Head of Digital Marketing der Barceló Hotel Group. „Mit seinem engagierten Kundensupport-Team hat Uberall es uns vom ersten Tag an ermöglicht, eine angenehme und reibungslose hybride Customer Journey für unsere Kund:innen zu schaffen."

Mit Analytics and Insights von Uberall erhalten die Teams der Barceló Hotel Group Echtzeitdaten und Einblicke in ihre Leistung. Reviews wiederum ermöglicht ihnen, persönlich mit Kund:innen in Kontakt zu treten. Ergänzt durch Listings und Local Social können die Teams mit diesen Funktionen die Standortdaten für jedes Hotel pflegen und Social-Media-Kampagnen erstellen, die eine bestimmte Zielgruppe adressieren.

„Reisende erwarten heute einen reibungslosen digitalen Ablauf von der Entdeckung über die Buchung bis hin zum Erlebnis vor Ort", erklärt Florian Hübner , CEO und Gründer von Uberall. „Ich habe kürzlich in einem Barceló-Hotel auf den Kanarischen Inseln übernachtet und kann persönlich bestätigen, dass die Gäste dort ein außergewöhnliches Erlebnis haben und sowohl bei Online- als auch Offline-Erfahrungen viel Wert auf Details gelegt wird. Die Barceló Hotel Group setzt einen neuen Standard für Luxushotels und wir freuen uns, mit ihr in der Vorreiterrolle im Gastgewerbe zusammenzuarbeiten."