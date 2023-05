Die Aufsichtsräte des Bundes sind nach der vorzeitigen Rückzahlung des Bundesgenussrechtes vereinbarungsgemäß ausgeschieden.



Wien (APA-ots) - Die Volksbanken haben das staatliche Genussrecht Ende 2022 und damit ein Jahr früher als geplant zurückbezahlt. Aus diesem Grund hat das Entsendungsrecht des Bundes in den Aufsichtsrat der VOLKSBANK WIEN AG geendet. In der Hauptversammlung der VOLKSBANK WIEN AG am 27. April 2023 wurden daher 12 neue Aufsichtsräte und -rätinnen als Kapitalvertreter gewählt. DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG: "Wir bedanken uns bei allen bisherigen Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräten für die konstruktive Zusammenarbeit. Die ehrgeizigen Ziele der Volksbank Wien und des Volksbanken-Verbundes, die wir nun sogar vorzeitig erreicht haben, basieren auf intensiver gemeinsamer Arbeit."



Der neue Aufsichtsrat der VOLKSBANK WIEN AG

In der konstituierenden Aufsichtsratssitzung am 27. April 2023 hat der neue Aufsichtsrat sein Präsidium gewählt: Vorsitzender ist Mag. Robert Oelinger aus Tirol, der erste Stellvertreter ist Mag. Heribert Donnerbauer aus Niederösterreich und der zweite Stellvertreter ist Dr. Helmut Hegen, MBL aus Salzburg.