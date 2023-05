Wirtschaft Mehr Arbeitslose als im Vorjahr - Frühjahrsbelebung weiter schwach

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai 2023 um 284.000 gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit.



Gegenüber dem Vormonat ging die Zahl um 42.000 auf 2,544 Millionen Arbeitssuchende zurück, der Rückgang fiel aber schwächer aus als im Rahmen der Frühjahrsbelebung in einem Mai üblich. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber April um 0,2 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent. "Trotz schwacher Konjunktur ist der Arbeitsmarkt insgesamt beständig", sagte BA-Vorstand Daniel Terzenbach in Nürnberg.