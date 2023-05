GOLDMAN SACHS stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 14,60 auf 13,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der jüngste deutliche Zinsanstieg habe die 15 Jahre andauernde unterdurchschnittliche Entwicklung der europäischen Banken gegenüber dem breiteren europäischen Aktienmarkt nicht umkehren können, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Europäische Banken seien mittlerweile rentabel und gut kapitalisiert. Da der Markt höhere Gewinne von Banken in der Regel weniger stark anerkenne, geht der Experte davon aus, dass Anleger in der Breite mit einer höheren Eigenkapitalrendite gelockt werden müssen./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2023 / 22:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 9,686EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Chris Hallam

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,90

Kursziel alt: 14,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m