Anleger suchen und kaufen alles, was mit KI zu tun hat. Dem Deutschen Aktienindex hilft dies aktuell wenig, da die Unternehmen im Index bekanntlich wenig mit Technologie und damit auch der KI zu tun haben.

Schmerzhaft ist dagegen das sich schleppend entwickelnde Wirtschaftswachstum in China, was heute Morgen auf die Stimmung in Frankfurt drückt. Der DAX konnte zum Handelsstart mit Ach und Krach sein Freitagstief bei 15.720 Punkten verteidigen, bewegt sich aber auf dünnem Eis. Chinas Konjunktur schwächte sich im Mai erneut ab. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 48,8 Punkte. Dies ist der niedrigste Wert seit Dezember 2022. Der Hang Seng Index in Hongkong stürzte erneut um über zwei Prozent ab und schon werden Rufe nach mehr Konjunkturmaßnahmen von der chinesischen Regierung laut, da diese bisher nichts für eine notwendige Erholung getan habe.