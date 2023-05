NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai auf 2,544 Millionen zurückgegangen. Das waren 42 000 weniger als im April, aber 284 000 mehr als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Die Quote sank im Mai um 0,2 Punkte auf 5,5 Prozent.

"Trotz schwacher Konjunktur ist der Arbeitsmarkt insgesamt beständig", sagte der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Daniel Terzenbach. "Das Wachstum der Beschäftigung hält weiter an, verliert jedoch an Schwung." Zwar seien Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung - wo Menschen in Maßnahmen wie Integrationskursen erfasst werden - zurückgegangen, aber weniger als für einen Mai üblich.