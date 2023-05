Treiber des Rückgangs waren unter anderem Heizöl und Kraftstoffe, die sich sowohl im Vergleich zum Mai 2022 als auch zum April 2023 verbilligten. Auch Nahrungsmittel zogen nicht mehr so stark an wie zuletzt. Im Vergleich zum April verbilligten sie sich sogar leicht um 0,2 Prozent./ruc/DP/tih

FÜRTH (dpa-AFX) - Die Inflation in Bayern ist im Mai deutlich gesunken. Die Preissteigerung im Vergleich zum Vorjahresmonat lag bei 6,1 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Im April hatte der Wert noch 7,2 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Preise im Mai sogar minimal um 0,1 Prozent.

Inflation in Bayern sinkt deutlich

