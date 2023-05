Weidmann soll Aufsichtsratschef werden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank bekommt den vierten Aufsichtsratschef binnen drei Jahren: Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (55) soll nach der Hauptversammlung am Mittwoch zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden. Dass die Aktionärinnen und Aktionäre den promovierten Volkswirt zuvor in den Aufsichtsrat wählen, gilt angesichts der Mehrheitsverhältnisse als sicher: Der Bund ist größter Einzelaktionär des Ende Februar in den Dax zurückgekehrten Instituts.

Der scheidende Aufsichtsratschef Helmut Gottschalk (71) hatte im November öffentlich gemacht, dass er aus Altersgründen nicht mehr antreten wird und in Abstimmung mit dem Bundesfinanzministerium Weidmann als seinen Nachfolger vorschlägt. Gottschalk hatte den Aufsichtsratsvorsitz im April 2021 vom erkrankten Hans-Jörg Vetter übernommen. Dessen Vorgänger Stefan Schmittmann hatte im Sommer 2020 nach harscher Kritik des US-Finanzinvestors Cerberus hingeschmissen.