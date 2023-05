UBS stuft COMMERZBANK AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Die Eurobanken hätten im ersten Quartal erneut die Erwartungen übertroffen, während die Bewertungen abermals gesunken seien, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern machten die Branchenwerte einen generell attraktiven Eindruck. Zu den Titeln mit den am deutlichsten gesunkenen Kurs-Gewinn-Verhältnissen, die aber erwartungsseitig viel Luft nach oben hätten, zählt er unter anderem die Deutsche Bank und die Commerzbank. Letztere zählt er zu seinen "Top Picks"./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2023 / 19:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2023 / 19:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 9,642EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jason Napier

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16,30

Kursziel alt: 16,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m