Urteil des OLG Hamm - Was ist passiert?

Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat den ADAC-Rechtsschutz zur Kostenübernahme für eine Dieselklage gegen BMW verurteilt. Der Käufer wollte Schadensersatzansprüche gegen BMW wegen Abgasmanipulationen an seinem BMW X1 geltend machen. Die Rechtsschutzversicherung verweigerte jedoch die Deckungszusage.

Grund für die Verweigerung seien keine hinreichenden Erfolgsaussichten, obwohl bei dem PKW eine unzulässige Abschalteinrichtung in Form eines Thermofensters vorliegen könnte. Das Gericht gab dem Dieselkäufer in zweiter Instanz recht: Es könne nicht mit hinreichender Gewissheit ausgeschlossen werden, dass die Schadensersatzklage gegen BMW keinen Erfolg habe.

Neue Welle an verbrecherfreundlichen Urteilen erwartet!

Das OLG Hamm nimmt in seiner Entscheidung Bezug auf das neuste Urteil des Europäischen Gerichtshofs (BGH) vom 21. März Bezug. Demnach löse das Thermofenster auch dann eine Schadensersatzpflicht aus, selbst wenn das sittenwidrige und vorsätzliche Handeln nicht nachgewiesen werden kann.

Somit können Autobauern bereits dann haftbar gemacht werden, wenn sie fahrlässig gehandelt haben. Die deutschen Gerichte müssen das Urteil des EuGH nun und deutsches Recht umsetzen. Dies wird voraussichtlich zu einer weiteren Welle an verbraucherfreundlichen Urteilen führen, denn meist wurden Dieselverfahren bei denen es auf diese Frage ankommt, zurückgestellt.

Gute Chancen für Verbraucher!

Geschädigte Dieselkäufer sollten erneut eine Individualklage in Betracht ziehen, um Schadensersatz zu bekommen. Das Urteil des OLG Hamm hat die Deckungs- und Erfolgschancen der Verbraucher maßgeblich erhöht. Rechtsschutzversicherte Kläger sollten nun aktiv werden und gegenbenfalls ihren Anspruch auf Deckung jedenfalls gerichtlich durchsetzen.

