Biden und Bullen erzielen bislang nur Teilerfolge

Wer sich daher zum Wochenstart einen Freudensprung der Aktienmärkte erhofft hatte, wurde enttäuscht. Und dafür kann man mehrere Gründe finden. Einerseits fand in den USA vorgestern wegen des „Memorial Day“ feiertagsbedingt kein offizieller Börsenhandel statt. Daher waren die Kursreaktionen ohne die Impulse der Wall Street verhalten, zumal die Umsätze wegen des verlängerten Pfingstwochenendes auch hierzulande gering waren. Allerdings blieben die Kursgewinne heute ebenfalls moderat.

Nach mehreren zähen Verhandlungsrunden haben US-Präsident Joe Biden und der republikanische Kongress-Vertreter Kevin McCarthy am Samstag eine mögliche Lösung im Streit um die Schulden der Regierung gefunden. Die Schuldenobergrenze, die eigentlich bei 31,4 Billionen US-Dollar liegt, soll bis 2025 ausgesetzt werden.

Die Einigung war bereits eingepreist

Und das mag andererseits daran liegen, dass die Einigung im Schuldenstreit bereits eingepreist war, da es während der zähen Verhandlungen kaum nennenswerte Kursrücksetzer gegeben hatte. Und der DAX konnte zum Beispiel seine jüngsten Kursverluste, die von einem neuen Rekordhoch ausgingen, bereits am Freitag mit einer starken Kurserholung zu einem großen Teil wieder aufholen, wie der folgende Chart aus der gestrigen Ausgabe des Börsenbriefs „Target-Trend-Spezial“ zeigt.

Den Lesern der Chartanalysen hatte ich geschrieben, dass diese Kurserholung auf mich wirkte, als hätten die Anleger eine Einigung im Schuldenstreit der USA erwartet und diese immer mehr eingepreist. Denn eine „Einigung noch am Freitag war von Insidern für wahrscheinlich erachtet worden. Und je später der Tag wurde, desto näher rückte dadurch scheinbar die Einigung. Daher stiegen die Anleger kontinuierlich ein. Und die steigenden Kurse lockten weitere Käufer an. Sie wollten im Markt sein, wenn die Einigung verkündet wird, in der Erwartung, dass die Kurse dann nach oben schießen“.

Doch ich wies auch darauf hin, dass eine „Anhebung der Schuldengrenze laut aktuellen Medienberichten wohl mit deutlichen Ausgabenkürzungen einhergehen wird“. Und daher schrieb ich: „Sicherlich ist eine Einigung besser als keine Einigung. Doch es ist fraglich, wie positiv bzw. negativ größere Ausgabenkürzungen für die Börsen sind“.