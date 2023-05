Düsseldorf (ots) - Die Verantwortung, Mitarbeiter vor Berufskrankheiten und

Unfällen zu schützen, ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch

eine moralische. Allzu oft scheuen Unternehmen jedoch die hohen Investitionen,

die notwendig erscheinen, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten.



"Investitionen in Sicherheit sind unerlässlich, um die langfristige Gesundheit

und Produktivität der Mitarbeiter zu gewährleisten. Es gibt aber auch einige

einfache und kostengünstige Maßnahmen, die sofortige Verbesserungen bringen

können", verrät Sicherheitsingenieur Donato Muro. In diesem Artikel verrät er

die drei Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Arbeitssicherheit beinahe zum

Nulltarif verbessern können.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Haftung bei Missachtung von Sicherheitsvorschriften: Mehrere Ebenen betroffenEs ist wichtig, dass am Arbeitsplatz alle geltenden Sicherheitsvorschrifteneingehalten werden, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden. Wenn dies nichtder Fall ist, kann dies auf mehreren Ebenen zu Haftungsfragen führen. In ersterLinie kann ein Mitarbeitender persönlich haftbar gemacht werden, wenn ervorsätzlich oder fahrlässig Sicherheitsvorschriften missachtet. Die Art undSchwere des Verstoßes sowie die daraus resultierenden Schäden bestimmen, welcheKonsequenzen folgen, ob zivil- oder strafrechtlicher Natur.Auch der Arbeitgeber trägt eine besondere Verantwortung, indem er eine sichereArbeitsumgebung gewährleistet und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriftenüberwacht. Wenn er hierbei versagt oder nicht angemessen Schulungen undAusrüstung bereitstellt, kann auch er haftbar gemacht werden. Darüber hinauskann der Arbeitgeber unter bestimmten Umständen auch für das Verhalten seinerMitarbeitenden verantwortlich gemacht werden, selbst wenn er selbst alleerforderlichen Maßnahmen ergriffen hat.Nicht zuletzt können auch Hersteller oder Lieferanten von Arbeitsmitteln undSchutzausrüstung in die Haftungsfrage einbezogen werden. Wenn ihre Produktefehlerhaft sind oder nicht den erforderlichen Sicherheitsstandards entsprechenund es infolgedessen zu Verletzungen oder Unfällen kommt, können auch siehaftbar gemacht werden.Drei kostengünstige Lösungen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit inUnternehmenDie Gewährleistung von Arbeitssicherheit sollte in jedem Unternehmen höchstePriorität haben, um Verletzungen und Unfälle am Arbeitsplatz zu vermeiden.Allerdings kann die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung derArbeitssicherheit auch mit hohen Kosten verbunden sein, insbesondere fürkleinere Unternehmen. Doch es gibt Möglichkeiten, die Arbeitssicherheit zu