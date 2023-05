Das US-Schuldenproblem wird „amerikanisch“ gelöst

Der demokratische US-Präsident Joe Biden und der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy konnten sich im Fiskalstreit einigen: U.a. wird das Schuldenlimit bis Januar 2025 ausgesetzt, so dass politische Grabenkämpfe im Vorfeld der Präsidentenwahl am 5. November 2024 ausbleiben. Die Finanzmärkte wären ansonsten in arge Bedrängnis geraten, vor allem, wenn der republikanische Kandidat Donald Trump heißen würde.

Und da die Ausgabenwünsche der Demokraten nicht kahlgeschoren werden und Republikaner Steuererhöhungen verhindern konnten, ist auch klar, dass der Schuldenkompromiss nicht am Kongress - Repräsentantenhaus und Senat - scheitert, selbst wenn einige „Stinkstiefel“ nach Profilierung trachten. Grundsätzlich wird niemand mit Verstand Amerika in die Fiskalhölle mit allen Konsequenzen für seine hervorgehobene Position in der Dollar-dominierten (Finanz-)Welt fallen lassen.

Mit dem Schulden-Kompromiss ist außer Zeit nichts gewonnen

Grundsätzlich wird der gefundene Fiskalkompromiss das US-Schuldenproblem nicht ein bisschen lösen. So bezieht sich die aktuelle Schuldeneinigung nur auf ca. ein Drittel des Staatshaushalts. Die u.a. wegen Inflation steigenden Fixkosten wie Sozialversicherung, Medicare und Schuldzinsen sind nicht betroffen. Dann gibt es da noch den Verteidigungsetat, der 2023 schon nach fünf Jahresmonaten fast 800 Mrd. beträgt. Und von Pazifismus wird in den USA seit flower power nicht mehr gesprochen.

Und so kommen immer mehr neue Schulden auf den Bestand hinzu. Und der hat es bereits in sich. Allein in den letzten 10 Jahren wurden mehr Schulden angehäuft als zwischen der Staatsgründung 1776 und 2003.

2003 werden die USA keine Mühe haben, ca. 1,6 Bill. US-Dollar neue Schulden anzuhäufen. Ein Defizit von ca. sechs Prozent zur Wirtschaftsleistung? Nichts ist unmöglich, würde man bei Toyota sagen!

Mittlerweile geht die amerikanische Verschuldung in die Exponentialfunktion über.