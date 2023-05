Schweizer Pharmaunternehmen Astrasana importiert medizinisches Cannabis von Clever Leaves aus Kolumbien (FOTO)

Zürich (ots) - Seit der Gesetzesänderung vom August 2022 dürfen Ärzte in der

Schweiz ihren Patienten medizinisches Cannabis verschreiben.



Clever Leaves ist ein führender Produzent für medizinisches Cannabis und

exportiert ihre Produkte weltweit. Die erste Lieferung von medizinischen

Cannabis-Extrakten aus Kolumbien wurde diese Woche an Astrasana Holding AG in

die Schweiz geliefert.



Zusätzlich zur Lieferung von medizinischem Cannabis in die Schweiz bereiten die

Unternehmen auch die erste Lieferung in die Tschechische Republik vor. Dort ist

Astrasana als pharmazeutisches Unternehmen aktiv und betreibt eine eigene

Apotheke, die sich auf den Verkauf von medizinischem Cannabis konzentriert und

dabei besonders auf Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation setzt.