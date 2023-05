"Jeder zusätzliche Kilometer Autobahn zerstört wertvolle Natur und führt uns weiter weg von einer klimaverträglichen Mobilität", sagte Lena Donat, Greenpeace-Mobilitätsexpertin. "Wir brauchen eine Verkehrsplanung, bei der Natur und Klima nicht länger unter die Räder kommen." Statt "immer mehr Betonpisten" sei ein konsequenter Ausbau der Bahn nötig. Verkehrsminister Volker Wissing (FPD) plane derzeit knapp 1000 Kilometer an zusätzlichen Autobahnen. Geplante Neu- und Ausbauvorhaben würde nach Greenpeace-Recherchen 115 Schutzgebiete durchschneiden, so die Umweltschutzorganisation.

SCHWALMSTADT (dpa-AFX) - Mit einer Protestaktion an einer Baustelle der A49 in Nordhessen hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace am Mittwoch gegen den Autobahnbau in Deutschland demonstriert. An der Aktion nahe dem nordhessischem Schwalmstadt beteiligten sich nach Greenpeace-Angaben 33 Aktivistinnen und Aktivisten. Sie hätten vor einer Baumaschine ein fünf Meter großes gelbes X als Zeichen des Widerstands "gegen weitere klimaschädliche Autobahnen" errichtet.

Greenpeace protestiert gegen Autobahnbau an der A49 in Hessen

