Coface-Studie Fast 40% mehr Insolvenzen in Mittel- und Osteuropa / "Zahl wird 2023 weiter steigen" (FOTO)

Mainz (ots) - Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Mittel- und Osteuropa ist

2022 um 39,3% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. In acht Ländern, darunter

Bulgarien, Kroatien, Polen und Ungarn, stieg die Zahl der Insolvenzen, während

sie in vier Ländern sank. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des

Kreditversicherers Coface. Auch für das Jahr 2023 zeigt der Trend bei den

Insolvenzen in der Region nach oben.



Coface schätzt, dass die Gesamtzahl der Unternehmensinsolvenzverfahren in den

MOE-Ländern von 25.917 im Jahr 2021 auf 36.090 im Jahr 2022 gestiegen ist, was

einem Anstieg von 39,3 % entspricht. In acht Ländern war die Zahl der

Insolvenzen 2022 höher als im Vorjahr - dazu zählen Bulgarien, Kroatien,

Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien und Ungarn. In Estland, der

Slowakei, Slowenien und der Tschechischen Republik war die Zahl hingegen

rückläufig. Den stärksten Anstieg in puncto Insolvenzen verzeichneten Serbien

und Ungarn mit +106% bzw. +86%, während der stärkste Rückgang in Estland zu

beobachten war (-17%). In sechs der zwölf Länder lag die Anzahl der Insolvenzen

2022 oberhalb des Vor-Pandemieniveaus von 2019 - im Gegensatz zu vielen Ländern

in Westeuropa.