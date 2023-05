W&W-Gruppe verzeichnet guten Start ins Jahr 2023

Kornwestheim (ots) -



- Erstes Quartal 2023 mit Konzernüberschuss von 64,1 Millionen Euro.

- Bestes Quartals-Neugeschäft bei Wüstenrot - Steigerung des Brutto-Neugeschäfts

nach Bausparsumme um rund 75 Prozent.

- Steigende Nachfrage, positives Versicherungsergebnis, erfolgreiche Beratung,

Kundengewinnung und stabilere Lage an den Finanzmärkten wirken sich positiv

auf das Ergebnis aus.

- W&W-Vorstandsvorsitzender Jürgen A. Junker: "Nach dem erfreulichen

Jahresauftakt liegt die W&W-Gruppe voll auf Kurs. Mit zahlreichen neuen

digitalen Angeboten haben wir zudem stark in noch mehr Kundennähe investiert."



Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat in den ersten drei Monaten des

laufenden Geschäftsjahres 2023 eine gute operative Entwicklung verzeichnet und

ihren Wachstumskurs nachhaltig fortgesetzt. Der Konzernüberschuss des

Finanzdienstleisters belief sich im ersten Quartal auf 64,1 Millionen Euro und

lag damit leicht über dem angepassten Vorjahreswert von 62,1 Millionen Euro.

Erstmals wurde der neue Rechnungslegungsstandard IFRS 17 angewendet. Für das

Gesamtjahr 2023 bestätigt der Vorstand die bisherige Erwartung, einen

Konzernüberschuss in der Zielspanne von 220 bis 250 Millionen Euro zu erreichen.