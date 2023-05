25-jähriges Bestehen - Die EZB - eine Erfolgsgeschichte Straubing (ots) - Wollte man eine Wertung versuchen, die allen Ereignissen des Vierteljahrhunderts ihres Bestehen gerecht wird, dann müsste sie wohl positiv ausfallen. Auch dann, wenn gerade in jüngerer Zeit die Kritik an der Aufrechterhaltung der faktischen Zinslosigkeit über so viele Jahre harsch und berechtigt ist. Andererseits aber hat sich die Europäische Zentralbank in den beiden großen Krisen, die sie zu bewältigen hatte, bewährt. Es war zum einen die Weltfinanzkrise der Jahre 2008, verursacht von zockenden Banken rund um die Welt mit wertlosen Papieren, die nicht nur die Finanzwelt, sondern auch die reale Wirtschaft in den Abgrund zu ziehen drohte. Und es war schließlich die Euro-Krise 2010, die von einer maßlosen Überschuldung Griechenlands ausging und dann auf weitere, hoch verschuldete Länder wie Italien, Spanien, Portugal und Irland übergriff.



