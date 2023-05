Murnau am Staffelsee (ots) -



- Technologischer Durchbruch für kristallines Osmium: Kosten der Kristallisation

sinken durch größere Fertigungsdurchmesser

- Resultierende Preise werden ab dem 5. oder 6. Juni um ca. 30 Prozent sinken

- Aktuelle Eigentümer erhalten kostenfreie Kompensationsware, während der

Gesamtwert ihres Osmium-Eigentums konstant bleibt



Osmium, das wertvollste Edelmetall, hat in den letzten zehn Jahren weltweit

seine kristalline Revolution erlebt. Der Einsatz von kristallinem Osmium im

exklusiven Schmuckbereich erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit. Die

Kristallisationstechnologie gilt, neben der Hochreinigung, als Schlüssel zur

Herstellung der in Schmuck verarbeitbaren Form dieses kostbaren Metalls. Im Zuge

kontinuierlicher Prozessoptimierungen wurde die Ernterate flach kristallisierter

Strukturen zunächst sukzessive verbessert. Bisher basierten alle

Kristallisationen auf Disks mit einem Durchmesser von 4 bis 5 cm. Seit etwa

einem Jahr können jedoch ungewöhnlich hohe Ernteraten von 8 bis 9 Prozent auch

mit größeren Disks von bis zu 9,5 cm Durchmesser erreicht werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dies scheint physikalisch das maximal erreichbare Maß zu sein. Ein derartigerDurchbruch wird deshalb voraussichtlich nicht noch einmal möglich sein.Tatsächlich handelt es sich um eine bahnbrechende Innovation in derProduktionstechnologie. Von den drei Prozessschritten - der mehrfachenHochreinigung, der mehrfachen Kristallisation und dem Bereich Schnitt undZertifizierung - ist nur die Kristallisation mit größeren Durchmessern und damitgrößeren Materialmengen pro Durchlauf optimierbar. In der Folge sanken dieProduktionskosten für kristallines Osmium nun erheblich, was daraufzurückzuführen ist, dass die hohen Ernteraten der kleinen Disks nun auch aufgroßen Durchmessern erzielt werden können. Bei der Preisgestaltung durch dierenommierte Schweizer Scheideanstalt, die die Kristallisation durchführt, machtdie Kristallisation einen bedeutenden Teil des Preises aus.Als Ergebnis können diese Vorteile nun an die Eigentümer von kristallinem Osmiumweitergegeben werden - sowohl an zukünftige als auch an aktuelle Eigentümer.Dies führt rechnerisch zu einer Preissenkung von etwa 30 Prozent ab dem 5. oder6. Juni. Dieser Tag sollte keinesfalls verpasst werden. Diese Nachricht istinsbesondere für Schmuckhersteller, die mit kristallinem Osmium arbeiten, vongroßer Bedeutung, um sich ein Depot anzulegen. Daher wird im Rahmen vonESG-M-Richtlinien (Environment, Social, Governance, Market-Governance) einesogenannte Production Fork ausgerufen und stattfinden. Ähnlich wie bei einemAktiensplit, wird kristallines Osmium an Eigentümer als Kompensation ausgegeben