Geschäftsjahr 2022 Hausbank München legt bei Kreditgeschäft trotz gestiegener Zinsen zu

München (ots) - Trotz eines herausfordernden Marktumfeldes kann die auf

Immobilienbesitzer und die Immobilienwirtschaft spezialisierte Hausbank München

eG für das abgelaufene Geschäftsjahr eine positive Bilanz präsentieren. Im

Kerngeschäftsfeld Immobilienfinanzierungen verzeichnete das genossenschaftliche

Kreditinstitut in 2022 trotz stark gestiegener Zinsen einen Zuwachs von 5,8

Prozent auf 1,986 Mrd. Euro. Auch die Kundeneinlagen erhöhten sich deutlich um

8,2 Prozent auf 3,752 Mrd. Euro. Die Bilanzsumme wuchs um 3,1 Prozent auf 4,187

Mrd. Euro. Für das laufende Jahr geht die Bank wegen der Entwicklungen im

Baugewerbe von einem Rückgang der Kreditnachfrage und damit der Kreditproduktion

aus.



"Mit dem Geschäftsverlauf 2022 sind wir in unserem Kerngeschäftsfeld

Immobilienwirtschaft sehr zufrieden, da die Wachstumsraten über unseren

Erwartungen lagen", sagt Vorstandsvorsitzender Peter Sedlmeir. Aufgrund des

starken Zinsanstieges war die Kreditvergabe insbesondere seit dem Frühsommer

2022 deutlich rückläufig. Dank eines starken ersten Quartals konnte die Hausbank

München im Kerngeschäftsfeld Immobilienfinanzierungen dennoch rund 109 Mio. Euro

mehr Finanzierungen an Hauseigentümer ausreichen, was einem Jahresplus von 5,8

Prozent entspricht.