High Tide begrüßt die Aufhebung der 6%igen Gebühr auf Cannabisverkäufe in Manitoba

CALGARY, AB, 31. Mai 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), Kanadas größte nicht konzessionierte Einzelhandelskette für Cannabis, die 10 Canna Cabana-Geschäfte in Manitoba besitzt, begrüßt die gestrige Verabschiedung von Bill 10 durch die Legislative von Manitoba, die zur Aufhebung der 6%igen Social Responsibility Fee (in etwa: Gebühr zum Zweck der sozialen Verantwortung) auf legale Cannabisverkäufe in Manitoba rückwirkend zum 1. Januar 2022 führen wird. Dadurch werden etwa 18 Millionen Dollar[i] an Gebühren zurückerstattet, die von legalen Cannabiseinzelhändlern in den letzten zwei Jahren gezahlt wurden. Zugleich wird damit sichergestellt, dass Einzelhändler in Zukunft auf das Jahr hochgerechnet mindestens weitere 11 Millionen Dollar[ii] einbehalten dürfen.