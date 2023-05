Frankfurt am Main (ots) -



- Rückgang der Existenzgründungen um 9% auf 550.000

- Geringerer Konjunkturimpuls und gut laufender Arbeitsmarkt bremsen

- Frauenanteil mit 37% leicht unter Niveau des langfristigen Durchschnitts

gesunken



Die Zahl der Gründungen in Deutschland ist im Jahr 2022 deutlich um 57.000 (-9%)

auf 550.000 zurückgegangen, wie der neue KfW-Gründungsmonitor von KfW Research

zeigt. Insgesamt sinkt die Gründungsaktivität mit 108 Gründungen je 10.000

Menschen im Alter von 18-64 Jahren damit wieder auf die Nähe ihres historischen

Tiefstands vom ersten Coronajahr 2020 (104), nachdem sie sich 2021 kurzzeitig

erholt hatte (119). Zum Rückgang im Jahr 2022 beigetragen haben ein im Vergleich

zum Vorjahr verringerter konjunktureller Impuls sowie der gut laufende, von

Fachkräftemangel geprägte Arbeitsmarkt, der potenziellen Gründerinnen und

Gründern attraktive Erwerbsalternativen bietet. Eine 2022 mit 4,5% der

Erwerbsfähigen leicht höhere Quote von Gründungsplanern (2021: 4,1%) lässt eine

im laufenden Jahr 2023 stabile Gründungstätigkeit erwarten, wenn auch das

gesamtwirtschaftliche Umfeld herausfordernd bleibt.





Positive Entwicklungen gibt es 2022 hinsichtlich der Motivation für dieberufliche Selbstständigkeit: Die Zahl der Gründerinnen und Gründer, die in derSelbständigkeit für sich die beste Erwerbsalternative sehen, hat sich fastverdoppelt auf 95.000 (+86%). Dass diese so genannten Wunschgründungen trotz derguten Lage am Arbeitsmarkt so deutlich zulegen, könnte auch mit einem in derCoronapandemie gestiegenen Interesse an beruflicher Neuorientierung vielerMenschen zusammenhängen. Der Anteil von Gründungen aus der Arbeitnehmerschaftheraus hat 2022 nochmals zugelegt und ist mit 73% so hoch wie nie.Arbeitslosigkeit vor der Gründung wird immer seltener (6%).Die Zahl der Gründungen von Frauen ist nach Anstiegen in den beiden Vorjahrenwieder gefallen und liegt 2022 bei 205.000 (-20%). Die Zahl der Gründer hat sichkaum verändert (345.000; -1%). Gründerinnen kommen damit 2022 auf einen Anteilvon 37% an allen Gründungen, das liegt leicht unter dem langjährigenDurchschnittswert. Es zeigt sich, dass Anstiege des Gründerinnenanteils bishernur kurzfristige Schwankungen um den langjährigen Durchschnittswert waren. Dienachhaltige Erhöhung des Gründerinnenanteils ist dagegen eine Herausforderung,die einen langen Atem braucht und früh ansetzen muss: Etwa beim Aufbrechen vonGeschlechterklischees oder bei der frühzeitigen Vermittlung unternehmerischen