Maguar Capital verlängert seine Partnerschaft mit Portfoliounternehmen und führendem Anbieter von HCM Software HRworks durch neuen Continuation Fund - erster erfolgreicher Exit für Maguar Fund

Freiburg/Berlin (ots) - Die vereinbarte Transaktion stellt zusätzliches Kapital

zur Verfügung, um weiteres Wachstum durch verstärkte Marktpenetration sowie M&A

in der DACH Region zu erzielen.



Maguar Capital ("Maguar"), ein führender B2B Softwareinvestor in der DACH

Region, gibt bekannt, dass die Maguar Capital GmbH & Co. KG ("Maguar Fund I")

eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens HRworks Holding GmbH

("das Unternehmen") an ein neu gegründetes Continuation Vehicle, Maguar

Continuation Fund I GmbH & Co. KG ("Maguar CF I"), welches von Maguar verwaltet

wird, unterzeichnet hat. Der neue Fund Maguar Capital II GmbH Co. KG ("Maguar

Fund II") sowie das Managementteam von HRworks beabsichtigen, sich zusammen mit

Maguar CF I an dem Unternehmen zu beteiligen. Insgesamt ist für die Transaktion

eine Eigenkapitalinvestition von über 235 Millionen Euro geplant. Mit dem Maguar

CF I wird ausschließlich in das Unternehmen, inklusive der Tochtergesellschaft

HRworks GmbH ("HRworks"), einem schnell wachsenden Anbieter von Human Capital

Management ("HCM") Software für KMU Kunden, investiert. Mit dem nun zusätzlich

bereitgestellten Kapital, wird die erfolgreiche Wachstumsstrategie, die seit der

ersten Investition von Maguar in das Unternehmen im Jahr 2020 initiiert wurde,

fortgesetzt.