The Bright World of Metals 2023 glänzt durch spannendes Rahmenprogramm und neue Formate

Düsseldorf (ots) - Neu im Programm:



- ecoMetals-Forum in Halle 9

- Thementag "Green thermoprocess technology" am 12. Juni 2023

- Sonderschau "Castainability" in Halle 13

- ecoMetals-Awards am 15. Juni 2023

- ecoMetals-Studio als neues digitales Format



Ob erstklassige internationale Kongresse, renommierte Awards, ein

Spitzengespräch mit Branchen-Experten und Politik, Sonderschauen oder Insights

zu top-aktuellen Themen in den Vortragsforen - auf der "Bright World of Metals"

gibt es vom 12. bis 16. Juni 2023 in Düsseldorf zahlreiche Programmhighlights,

die die Leistungsschau der über 2.100 Aussteller aus 56 Ländern ergänzen. Damit

bieten alle vier Technologie-Fachmessen ein breites Spektrum zu den

entscheidenden Themen der metallurgischen Industrien und zeigen in Theorie und

Praxis Strategien auf, wie die Unternehmen die Transformation zu einer

nachhaltigeren Wirtschaftsweise angehen.