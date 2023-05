Deutsches Baugewerbe "Neue Eigenheimförderung muss ambitionierter werden"

Berlin (ots) - Am 1. Juni startet die neue Eigenheimförderung für Familien. Ziel

des KfW-Programms ist es, Familien mit Kindern mit geringem oder mittlerem

Einkommen beim Bau oder Erwerb von klimafreundlichen Wohneigentum zu

unterstützten. Um aber die Wohnbauziele zu erreichen, ist ein ganzes

Maßnahmenbündel nötig, so Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband

Deutsches Baugewerbe.



"Wir begrüßen die neue Förderung sehr. Seit Monaten brechen die Baugenehmigungen

und die Auftragseingänge im Wohnungsbaubereich immer weiter ein. Es ist gut,

dass jetzt eine Nachfolge des Baukindergeldes kommt, will doch eine Mehrheit der

Mieterinnen und Mieter Wohneigentum erwerben. Aber es ist zu befürchten, dass

die scharfen Förderbedingungen, wie der Effizienzhausstandard 40 oder die

Nachhaltigkeits-Zertifizierung, nicht die erhoffte Wende bringen werden.