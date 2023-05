Jury startet Suche nach dem Vordenker 2024 / Das von Plansecur initiierte Vordenker Forum hat Persönlichkeiten aus aller Welt im Blick

Kassel/Frankfurt (ots) - Wer ist die richtige Persönlichkeit, die im nächsten

Jahr mit der Auszeichnung "Vordenker 2024" geehrt wird? Dieser Frage hat sich

Ende Mai die hochrangig besetzte Jury des Vordenker Forum gestellt. Der

Vordenker des letzten Jahres war Prof. Dr. Sebastian Thrun, der als einer der

geistigen Väter der Künstlichen Intelligenz gilt - ein Thema, das derzeit an

Aktualität kaum zu überbieten ist.



Vorsitzender der Jury ist Prof. Dr. Gabriel Felbermayr, Präsident des

österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO in Wien und zuvor

langjähriger Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Er erläutert den

Auswahlprozess: "Wir lassen den Blick im ersten Schritt weltweit schweifen, um

Menschen zu identifizieren, die maßgeblich an der Gestaltung der Zukunft unserer

Gesellschaft mitwirken. Aus diesem Kreis wählen wir im zweiten Schritt anhand

persönlicher Gespräche die am besten geeignete Persönlichkeit aus." Heiko

Hauser, Geschäftsführer der Finanzberatungsgruppe Plansecur, die das Vordenker

Forum vor über 15 Jahren initiiert hat, erklärt: "Die Mitglieder der Jury

bringen einen äußerst breiten Erfahrungsschatz und ein derart weit verzweigtes

Kontaktnetz und so viele unterschiedliche Facetten zusammen, wie es zu unserem

Anspruch, die Vordenker-Persönlichkeit 2024 zu finden, hervorragend passt."