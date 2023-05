Luxusimmobilien in Dubai legen an Wert zu - 5 Gründe, warum der Markt boomt (FOTO)

München (ots) - Dubai hat sich im Laufe der Jahre zu einem globalen

Immobilien-Hotspot entwickelt: Derzeit erleben vor allem Luxusimmobilien in der

glitzernden Metropole einen besonders starken Wertzuwachs. Doch was genau steckt

hinter diesem Boom?



"Die Investitionssicherheit ist der Schlüssel in der aktuellen Zeit", betont

Jeffrey Oliver. "Dubai bietet genau das: ein neutraler, verlässlicher

Investitionsstandort, an dem das Kapital sicher angelegt und arbeiten gelassen

werden kann." Jeffrey Oliver vermittelt täglich Immobilien an Investoren und

kennt die entscheidenden Faktoren, die den derzeitigen Aufschwung begünstigen.





Er verrät in diesem Artikel fünf Gründe, warum der Luxusimmobilienmarkt in Dubaiboomt, wie viel Startkapital man braucht und wie Investieren in Dubaifunktioniert.Grund 1: Wirtschaftliche StabilitätEiner der Hauptgründe für den Boom des Luxusimmobilienmarktes in Dubai ist diewirtschaftliche Stabilität des Landes. Die Vereinigten Arabischen Emirate habeneine robuste Wirtschaft, die auf diversen Sektoren wie Öl, Handel, Tourismus undFinanzdienstleistungen basiert. Diese Diversifizierung trägt dazu bei, dassDubai widerstandsfähig gegen externe Schocks ist und ein attraktivesInvestitionsumfeld bietet.Grund 2: Attraktive RenditenDubai bietet Investoren attraktive Renditen im Vergleich zu anderen globalenImmobilienmärkten. Die hohe Nachfrage nach Luxusimmobilien, insbesondere vonwohlhabenden Käufern aus dem In- und Ausland, treibt die Preise in die Höhe.Gleichzeitig sind die Betriebskosten in Dubai vergleichsweise niedrig, was zueiner besseren Rendite für Investoren führt. Die Aussicht auf hohe Mietrenditenund potenzielle Wertsteigerungen macht Dubai zu einem lukrativen Markt fürImmobilieninvestments.Grund 3: Attraktives steuerliches UmfeldEin weiterer Faktor, der den Luxusimmobilienmarkt in Dubai beflügelt, ist dasattraktive steuerliche Umfeld. In Dubai gibt es keine Einkommenssteuer und keineKapitalertragssteuer. Dies macht Investitionen in Immobilien besondersinteressant, da die Renditen nicht durch hohe steuerliche Belastungengeschmälert werden. Darüber hinaus bietet Dubai ausländischen Investoren dieMöglichkeit, 100-prozentiges Eigentum an Immobilien in bestimmten Gebieten zuerwerben, was zusätzliches Vertrauen und Anreize schafft.Grund 4: Infrastrukturelle EntwicklungDubai ist bekannt für seine ehrgeizigen infrastrukturellen Entwicklungsprojekte.Die Stadt investiert kontinuierlich in den Ausbau der Verkehrsnetze, den Bau vonbeeindruckenden Wolkenkratzern und die Schaffung erstklassiger Freizeit- und