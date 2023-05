Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Einschätzungen von Interhyp zum Nachfolger des Baukindergeldsund zur Aufstockung der KfW-Neubauförderung- Programm 300: Absenkung der Einkommensgrenzen für Darlehensnehmerinnen undDarlehensnehmer schließt relevante Zielgruppen aus und steht steigendenImmobilienpreisen, Baukosten, einer hohen Inflation und einem gestiegenenZinsniveau gegenüber- Programm 300: KfW-Förderung an hohe, kostenintensive Energiestandardsgeknüpft, die für junge Familien mit niedrigeren Einkommen schwer zu erreichensind- Programm 297/298: Aufstockung der Neubauförderung des Bundes positives Signalan HäuslebauerDie Förderung "Wohneigentum für Familien" der Kreditanstalt für Wiederaufbau(KfW) startet planmäßig am 1. Juni. Die Details der Förderung wurden erst in denvergangenen Tagen festgezurrt und nach Pfingsten bekanntgegeben. "Es ist gut,dass das beliebte Baukindergeld im Rahmen einer neuen Förderung der KfWfortgeführt wird", sagt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe."Die Wohneigentumsquote in Deutschland ist eine der niedrigsten in Europa, dochImmobilienbesitz kann ein Grundstock für den Vermögensaufbau, eine finanzielleSicherheit im Alter und ein wirksamer Schutz bei Inflation sein." DieFörderbedingungen haben sich im Vergleich zum ehemaligen Baukindergeld jedochsignifikant geändert. Laut Interhyp ist die neue Eigenheimförderung für Familiendeutlich weniger attraktiv geworden.Erklärtes Förderziel der Kreditanstalt ist die Unterstützung von Familien mitKindern mit geringem oder mittlerem Einkommen beim Bau oder Ersterwerb von neugebautem, selbst genutztem und klimafreundlichem Eigentum. Die maximaleEinkommensgrenze im Programm 300 liegt bei einem jährlich zu versteuerndenHaushaltseinkommen von 60.000 Euro bei einem Kind. Für jedes weitere Kind sindzusätzliche 10.000 Euro beim Einkommen zulässig. "Im Vergleich zum früherenBaukindergeld bedeutet dies eine deutliche Absenkung der Einkommensgrenze umrund 30.000 Euro für eine Familie mit einem Kind", so Jörg Utecht. ImBaukindergeld lag die Einkommensobergrenze bei 90.000 Euro bei einem Kind, proweiterem Kind erhöhte sich das zu versteuernde Einkommen um jeweils 15.000 Euro.Der Förderzuschuss von jährlich 1.200 Euro pro Kind für zehn Jahre ist im neuenProgramm ersatzlos gestrichen worden. An Stelle des Förderzuschusses können imneuen Programm zinsverbilligte Darlehen aufgenommen werden.Die Reduktion der Einkommensobergrenze birgt zwei Herausforderungen: "Zum einenfällt eine relevante Zielgruppe, nämlich alle Familien mit einem Jahreseinkommenzwischen 60.000 und 90.000 Euro bei einem Kind, aus dem Programm. Zum anderen