Planungen für einzigartige Rehaklinik für pflegende Angehörige Mitteldeutschlands gehen in die nächste Phase (FOTO)

Wernigerode (ots) - GWW- und GSW-Konzept erhält breite Unterstützung durchLandkreis Harz und Wernigeröder StadtgesellschaftDie neuen Pläne für die verlassene marode Kinderklinik in der Steinbergstraße imWernigeröder Stadtteil Hasserode hin zu einem Rehazentrum für pflegendeAngehörige geht in die nächste Phase. Nach der Ideen-Ausarbeitung und einerMachbarkeitsstudie tritt die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft WernigerodembH, GWW, nun in die Verhandlung mit dem Landkreis Harz, dem Besitzer derImmobilie, ein. Ziel ist es, einen Erbbaupachtvertrag zu schließen als solideBasis für den Neubau des geplanten Rehazentrums. Für das Projekt wollen diebeiden Stadttöchter - GWW als Bauherr und die Gemeinnützige Gesellschaft fürSozialeinrichtungen Wernigerode mbH, GSW, als Betreiber - kooperieren.Landrat Thomas Balcerowski ist optimistisch: "Ich bin ein Befürworter der Ideeder Rehaklinik und freue mich, dass auch der Kreistag dem Konzept formalzugestimmt hat. Ich denke, das ist die richtige Idee zur rechten Zeit. DerNeubau eines Rehazentrums für Pflegende rettet und entwickelt nicht nur denStandort, sondern erfüllt auch ein wachsendes Bedürfnis in unserer Gesellschaft.In der schönen Harz-Umgebung zur Ruhe zu kommen, einen besseren Platz als inunserem Kreis kann es dafür nicht geben. Wir sind bereit, der GWW und der GSWden Weg zu ebnen für dieses in Mitteldeutschland einzigartige aber auchnotwendige Projekt, das auch die Bedürfnisse vieler pflegender Angehöriger inunserer Region trifft und darüber hinaus."Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha gab die Anregung und ist nun einVerfechter der Idee eines Neubaus. "Ich freue mich über die neue sinnstiftendePerspektive für das Quartier an der Steinbergstraße. Es ist kein schöner Anblickmehr. Umso mehr begrüße ich die Idee für ein bisher einzigartiges Rehazentrum,das weitere Menschen in unsere schöne Stadt locken wird und aus der sie gestärktwieder abfahren. Das Projekt wird die Attraktivität der Harzmetropole nochweiter steigern. Wir haben 32.606 Einwohner und fast 1,4 MillionenÜbernachtungen jährlich. Wernigerode hat für alle viel zu bieten. Eine neueRehaklinik würde sich dort gut einpassen. Wir werden das Projekt unsererStadttöchter mit aller Kraft unterstützen.""Das Konzept von GWW und GSW für die geplante Rehaklinik ist ein idealer Mix, umRehabilitation und Service-Appartements miteinander zu verbinden. Es ermöglichtund nutzt viele Synergien, die man einzeln viel teurer schaffen müsste", sourteilt der Geschäftsführer des beauftragten Architekturbüro Marggraf ausEsslingen/Leipzig , Dipl.-Ing. freier Architekt Conrad Marggraf. Das reiche von