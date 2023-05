--------------------------------------------------------------

Zirl/Tirol (ots) - Geänderte Öffnungszeiten, reduziertes Angebot und zusätzlicheSchließtage: Der Arbeitskräftemangel hat die Gastro- und Hotelbranche fest imGriff. Während sich strukturelle und gesellschaftliche Veränderungen schonlänger abzeichnen, wurde die Situation durch die Corona-Pandemie in diesemBereich zusätzlich verschärft. Das Resultat: eine starke Fluktuation bei denMitarbeitenden und Sprachbarrieren, die das Arbeiten mitunter erschweren.Demgegenüber steht die Erwartung höchster Qualitätsstandards, die Gäste imösterreichischen Hotel- und Gastgewerbe gewohnt sind. Gesetzliche Anforderungenwie das Eigenkontrollsystem HACCP (https://noa.online/ratgeber/hygiene/haccp/)(Hazard Analysis Critical Control Point), das erstklassige Hygiene imLebensmittelbereich sichert, verzeihen Qualitätseinbußen ebenso wenig."Wir befinden uns im digitalen Wandel des 21. Jahrhunderts. Die Lebens- undArbeitswelten sind in Bewegung. Um sich in der Branche weiterhin behaupten zukönnen, müssen Unternehmen neue Wege beschreiten und das Innovationsleveldrastisch erhöhen. Denn die heutige Zeit bringt nicht nur besondereHerausforderungen mit sich, sondern auch neue Chancen und Potenziale derDigitalisierung, um ihnen zu begegnen", betont Simon Meinschad. DerGeschäftsführer der hollu Systemhygiene GmbH, welche die digitaleProzessmanagement-Plattform NOA (https://noa.online/) entwickelt hat, arbeitetintensiv mit GastronomInnen und Hoteliers an der digitalen Transformation ihrerBetriebe.Dabei nennt Meinschad Trends wie das digitale Onboarding, mit dessen Hilfe neueMitarbeiterInnen effizient und mehrsprachig in das Unternehmen eingeführt werdenkönnen. Die digitalen Möglichkeiten sind hier längst noch nicht erschöpft. ImGegenteil!Die Zahlen machen es deutlich - Handlungsbedarf durch Pandemie weiter gestiegenWie akut der Fachkräftemangel in der Gastronomie ist, machen einige Kennzahlenmehr als deutlich: Im Juni 2022 waren allein in Deutschland, wo ca. eine MillionMenschen im Gastgewerbe arbeiten, über 45.000 offene Stellen ausgeschrieben. Einnoch extremeres Bild zeigt sich in der österreichischen Gastronomie: Hier gehtman 2022 von etwa 12.000 vakanten Stellen aus - bei einerGesamtbeschäftigtenzahl von ca. 114.000 Menschen in der Gastronomie mit Ende