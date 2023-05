health tv startet seinen ersten FAST-Channel mit Amagi (FOTO)

London/Hamburg (ots) - Das Rebranding in einen digitalen Kanal ebnet den

Übergang zu CTV und Smart TV in Deutschland



Amagi, der weltweit führende Anbieter von Cloud-basierter SaaS-Technologie für

Broadcast und Connected TV, gab heute bekannt, dass health tv, ein deutscher

privater Fernsehsender im Besitz der Klinikgruppe Asklepios, mit Hilfe der

Cloud-Lösungen von Amagi in das werbefinanzierte Streaming-TV (FAST) einsteigt.



health tv wird mit seinem breit gefächerten Angebot an Inhalten, die die

Zuschauer über wichtige Themen aus den Bereichen Gesundheit, Medizin und

Wohlbefinden informieren, so eine höhere Reichweite erzielen. Darüber hinaus

markiert der Einstieg von health tv in das Connected-TV- und Smart-TV-Ökosystem

einen weiteren wegweisenden Schritt für Deutschland in diese neue

Medienlandschaft.