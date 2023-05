Die Revolution im Marketing & Vertrieb - Warum Top-Unternehmen auf die Vuuya GmbH setzen (FOTO)

Hohenwestedt (ots) - Alex Mynd ist bekannter Unternehmer und Experte in den

Bereichen Marketing und Vertrieb. Zusätzlich fungiert er als Dozent für

Marketing, Vertrieb und Selbstoptimierung, speziell zugeschnitten auf zukünftige

Unternehmer. Mit seinen Bildungsprogrammen hat er bereits eine Reihe von

erfolgreichen Unternehmern hervorgebracht. Hier erfahren Sie, wie er mit der

Vuuya GmbH die Bereiche Marketing und Vertrieb in Deutschland revolutionieren

konnte und warum kleine und mittelständische Unternehmen bei ihm Schlange

stehen, um mit ihm zusammenarbeiten zu können.



Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Schließlich sind disruptive Technologien

eng mit dem modernen Alltag verwoben. Damit einhergehend änderten sich

Kundenbedürfnisse in den vergangenen Jahren spürbar. Unternehmen sehen sich

folglich mit immer neuen Herausforderungen und Trends konfrontiert. Nicht nur

ihre Maßnahmen in den Bereichen Marketing und Vertrieb müssen sie im Zeitalter

der Digitalisierung überdenken. Es gilt also, sich an die Welt im Wandel

anzupassen: Dabei ist Innovation unabdingbar, um die sich stetig ändernden

Kundenbedürfnisse bedienen zu können. Alex Mynd, Inhaber und Geschäftsführer der

Vuuya GmbH, kann das bestätigen. Der Erfinder des Bildungskonzepts DNARESET und

Unternehmer mit mehreren Millionen Aufrufen auf Social Media verrät: "Wenn

Firmen nicht mit der Zeit gehen, werden sie früher oder später vom Markt

verdrängt. Die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. Außerdem haben sich

Kundenbedürfnisse in den vergangenen Jahren stark verändert. Top-Unternehmen

wissen das - und sie handeln."