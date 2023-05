Vorstandswechsel bei ENGIE Deutschland Eric Stab folgt auf Manfred Schmitz (FOTO)

Köln/Berlin (ots) - ENGIE Deutschland stellt Vorstand neu auf



- Auf eigenen Wunsch verlässt Manfred Schmitz ENGIE Deutschland nach mehr als 20

Jahren zum Jahresende 2023

- Seine Nachfolge als Country Manager der ENGIE in Deutschland und als Co-CEO

der ENGIE Deutschland AG tritt Eric Stab ab dem 1. Juni 2023 an



Es gibt Veränderungen an der Spitze der ENGIE Deutschland: Manfred Schmitz hat

sich entschieden, das Unternehmen zum 31. Dezember 2023 zu verlassen. Bis dahin

wird der Diplom-Ingenieur weiterhin als Co-CEO der ENGIE Deutschland AG und als

Geschäftsführer der ENGIE Deutschland GmbH tätig sein. Manfred Schmitz arbeitet

seit mehr als 20 Jahren in leitenden Funktionen für die ENGIE-Gruppe in

Deutschland und hat das Unternehmen in dieser Zeit entscheidend geprägt. Als

Energie-, Technik- und Service-Spezialist erzielte ENGIE Deutschland seit 2002

durchschnittliche Wachstumsraten von rund acht Prozent pro Jahr auf dem

deutschen Markt und bietet heute ein integriertes Portfolio an Lösungen für den

Übergang zur Klimaneutralität. "In den vergangenen Jahren habe ich die

Entwicklung der ENGIE Deutschland immer mit viel Freude und Herzblut begleitet.

Ich danke allen Mitarbeiter:innen, Kund:innen und Partner:innen für das

Vertrauen und die Zusammenarbeit in dieser Zeit", betont Manfred Schmitz.